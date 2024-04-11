И снова тьма накроет Кишинёв — распахните шторы навстречу солнцу: Где в Кишиневе и пригородах не будет света в четверг, 11 апреля

Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. сообщает, что в целях улучшения обслуживания клиентов, 11 апреля 2024 года пройдут плановые отключения электроэнергии в указанный ниже период времени.
Кишинев, сектор Буюканы:
ул. Алба Юлия, 75/10 с 09:30 до 17:00,
ул. Каля Ешилор, 51/1, 51/2, 51/3 с 09:30 до 17:00.
Кишинев, сектор Центр:
ул. Академии 9/2, 9/6 с
ул. Академии 13/3 в интервале времени с
Кишинев, сектор Чокана:
ул. Мештерул Маноле 5, 7/3, ул. Транснистрия 7, 10/2, 10/5, 16/2, с 11:00 до 17:00.
ул. Заднипру 15/ 1, 15/2, 15/2А, 15/5, 17 с
ул. Хайдукул Бужор 59, 65, 69, с
Кишинев, сектор Чокана, коммуна Колоница:
улица 31 августа 1989 года, Алексей Матеевич, Чобану Тамара, Колоница, Эмилиан Буков, Хотин, Михай Эминеску, Св. Мария, Зорилор, Штефан чел Маре с 09:10 до 16:00.
Кишинев, сектор Рышкановка:
Каля Басарабей 7, Каля Мошилор 1, 1Б, 2−4, 7, 27, 530, Исмаил 101−116, Тудор Владимиреску 1, 53, Узинелор 1, Вадул луй Водэ 2/1, с 09:00 до 17:20.