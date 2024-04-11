Просроченное мясо нашли в детских садах Кировского района Красноярска

Специалисты регионального Россельхознадзора совместно с сотрудниками прокуратуры провели проверку детских садов в Кировском районе Красноярска. Оказалось, что в пищеблоках дошкольных учреждений хранятся просроченные продукты.
В морозильных камерах нашли мясо с истекшим сроком годности и без маркировки производителя. Эти продукты предназначались для питания воспитанников. За допущенные нарушения должностных лиц оштрафовали.
Напомним, в конце прошлого года в СМИ просочилась информация, что в муниципальный детский сад № 19 города Минусинска поставляется некачественное мясо, а блюдами из него кормят дошкольников.