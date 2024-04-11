Бастрыкину доложат об итогах расследования дела о драке в челябинской школе

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал очередной доклад по расследованию дела о массовой драке в образовательном центре № 5 Челябинска, сообщает пресс-служба СК РФ.



«В Telegram-канале сообщается о несогласии с результатами установления обстоятельств драки между группой подростков и уроженцами Республики Таджикистан. Отмечается, что причиной конфликта стало то, что первые заступились за знакомого, на которого ранее напали вторые», — говорится в сообщении пресс-центра ведомства.



Напомним, массовая драка в образовательном центре произошла в феврале прошлого года. Группа парней в масках ворвалась в фойе школы с предметом, похожим на оружие. В разборках пострадали трое подростков, двух из них доставили в больницу. Позже силовики нашли участников происшествия, всем им было от 14 до 17 лет. В квартире, где их задержали, обнаружили аэрозольный пистолет, пневматическую винтовку и молотки. Сообщалось, что конфликт между компаниями вспыхнул «на бытовой почве». СК после случившегося возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ — Хулиганство. В настоящее время оно рассматривается в суде.



Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову предоставить доклад о расследовании с учётом озвученных в соцсетях обстоятельств.