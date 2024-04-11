Расточительные новосибирцы будут платить за свет двойную цену

При этом для большинства жителей Новосибирска тариф за электроэнергию будет 3,66 рубля за кВт/ч. По мнению депутатов, дифференцированные тарифы помогут сдержать рост цен на электроэнергию для большого количества населения. Марунченко отметила, что величина тарифа на электричество, установленная для населения Новосибирской области на 2024 год, находится ниже среднероссийского уровня.