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Расточительные новосибирцы будут платить за свет двойную цену

НОВОСИБИРСК, 11 апреля, ФедералПресс. В Новосибирской области потребители электроэнергии, которые расходуют ежемесячно от 10,9 тысячи кВт/ч, будут платить больше. Тарифы одобрили депутаты заксобрания.

Источник: РИА "Новости"

«Для тех, кто потребляет более 10,9 тысячи кВт/ч, тариф составит 5,39 рубля за кВт/ч. При потреблении более 14,64 тысячи кВт/ч тариф вырастет до 7,11 рубля за кВт/ч», — замруководителя департамента по тарифам НСО Елена Марунченко.

При этом для большинства жителей Новосибирска тариф за электроэнергию будет 3,66 рубля за кВт/ч. По мнению депутатов, дифференцированные тарифы помогут сдержать рост цен на электроэнергию для большого количества населения. Марунченко отметила, что величина тарифа на электричество, установленная для населения Новосибирской области на 2024 год, находится ниже среднероссийского уровня.

Напомним, пенсионер из Новосибирска ранее жаловался Путину на рост тарифов ЖКХ.

ЖКХ