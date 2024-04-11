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Эмоциональные снимки матча «Амурских тигриц» из Хабаровска и «Северянки-2»

Матч двух лидеров стал заключительным действом первого тура финалов Высшей лиги «Б» в Череповце. «Амурские тигрицы» завершили групповой этап чемпионата безусловными лидерами группы «Сибирь», «Северянка-2» заняла первое место в группе «Центр».

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К этому моменту в финалах обе команды проиграли по одному матчу — «тигрицы» на старте команде из Пензы, череповчанки накануне «Динамо-Владивостоку». Именно в этой игре решалось, кто какое место займет перед поездкой в Хабаровск.

Дубль «Северянки» начал достаточно агрессивно и даже сумел выиграть первую партию, но затем волейболистки из Хабаровска собрались и устроили хозяйкам площадки настоящий разгром, убедительно выиграв три партии. «Северянке» не помогли ни родные стены, ни болельщики которые так и не смогли перекричать хабаровских барабанщиков.

К сожалению, именно проигранный первый сет не позволил хабаровчанкам занять промежуточное первое место, их обошли девушки из Владивостока, у которых при равном количестве очков оказалось на одну проигранную партию меньше.

Но здесь результаты именно что предварительные — впереди еще тур в Хабаровске, который и расставит все точки над i. Пока же смотрим эмоциональные фотографии встречи, радуемся за наших девушек и готовимся болеть на домашней арене «Амурских тигриц».

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