Эмоциональные снимки матча «Амурских тигриц» из Хабаровска и «Северянки-2»

К этому моменту в финалах обе команды проиграли по одному матчу — «тигрицы» на старте команде из Пензы, череповчанки накануне «Динамо-Владивостоку». Именно в этой игре решалось, кто какое место займет перед поездкой в Хабаровск.
Дубль «Северянки» начал достаточно агрессивно и даже сумел выиграть первую партию, но затем волейболистки из Хабаровска собрались и устроили хозяйкам площадки настоящий разгром, убедительно выиграв три партии. «Северянке» не помогли ни родные стены, ни болельщики которые так и не смогли перекричать хабаровских барабанщиков.
К сожалению, именно проигранный первый сет не позволил хабаровчанкам занять промежуточное первое место, их обошли девушки из Владивостока, у которых при равном количестве очков оказалось на одну проигранную партию меньше.
Но здесь результаты именно что предварительные — впереди еще тур в Хабаровске, который и расставит все точки над i. Пока же смотрим эмоциональные фотографии встречи, радуемся за наших девушек и готовимся болеть на домашней арене «Амурских тигриц».