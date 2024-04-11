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Марину Василевскую встретили в Минске

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская прилетела в Минск, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Ранее сообщалось, что Василевская отправилась в полет на Международную космическую станцию (МКС) 23 марта, а вернулась 6 апреля.

Командиром ее экипажа и при взлете, и во время приземления был российский космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий.

В программу пребывания Василевской на МКС входил ряд научных экспериментов.

Василевская, а также ее дублер Анастасия Ленкова, согласно недавно принятому указу президента Беларуси, официально считаются белорусскими космонавтами.

Как сообщил Telegram-канал «Пул Первого», Василевская в четверг встретится с главой Беларуси Александром Лукашенко.

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