Марину Василевскую встретили в Минске

Ранее сообщалось, что Василевская отправилась в полет на Международную космическую станцию (МКС) 23 марта, а вернулась 6 апреля.
Командиром ее экипажа и при взлете, и во время приземления был российский космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий.
В программу пребывания Василевской на МКС входил ряд научных экспериментов.
Василевская, а также ее дублер Анастасия Ленкова, согласно недавно принятому указу президента Беларуси, официально считаются белорусскими космонавтами.
Как сообщил Telegram-канал «Пул Первого», Василевская в четверг встретится с главой Беларуси Александром Лукашенко.