Мальчик, на которого напала родная бабушка, выписан из омской больницы

Заведующий отделением нейрохирургии ГДКБ № 3 Владислав Мишкин рассказал, как себя чувствует мальчик, который пострадал от рук собственной бабушки.
По словам Мишкина, ребёнка выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Теперь он будет амбулаторно наблюдаться у невролога в поликлинике по месту жительства.
«Раз в два месяца мальчик будет показываться нашим нейрохирургам. Вопрос по пластике остаётся открытым. Но может быть и обойдёмся без неё. Дефект в итоге у пострадавшего оказался не слишком большим. Бывают случаи, что можно обойтись без дополнительной операции. На это в данном случае можно рассчитывать при благоприятных обстоятельствах. В любом случае, на данный момент проходит процесс реабилитации, составляющий не менее двух месяцев, а там будем решать», — рассказал Владислав Мишкин корреспонденту «АиФ в Омске».
Ранее мы рассказывали, что в Омске бабушка напала на своего внука-школьника с молотком. Она также нанесла собственной матери ножевые ранения, а после пыталась покончить с собой. Все, включая нападавшую, были госпитализированы. Подозреваемую заключили под стражу, а пострадавшие выписаны.