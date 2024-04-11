Мальчик, на которого напала родная бабушка, выписан из омской больницы

«Раз в два месяца мальчик будет показываться нашим нейрохирургам. Вопрос по пластике остаётся открытым. Но может быть и обойдёмся без неё. Дефект в итоге у пострадавшего оказался не слишком большим. Бывают случаи, что можно обойтись без дополнительной операции. На это в данном случае можно рассчитывать при благоприятных обстоятельствах. В любом случае, на данный момент проходит процесс реабилитации, составляющий не менее двух месяцев, а там будем решать», — рассказал Владислав Мишкин корреспонденту «АиФ в Омске».