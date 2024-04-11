Штрафы за неоплаченную парковку в Екатеринбурге вырастут в несколько раз

Авторы инициативы предлагают увеличить штраф за неоплаченную парковку с 3 тыс. до 4 тыс. рублей. Если нарушение зафиксировано автоматическими комплексами, то максимальный штраф составит 3 тыс. рублей. Сейчас сумма штрафа составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Эта норма была введена в 2020 году.
ЕАН писал, что в конце прошлого года вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков анонсировал увеличение размера штрафа за неправильную или неоплаченную парковку. С таким заявлением он выступил на заседании комиссии по МСУ Екатеринбургской городской думы.
По его словам, хотя за парковочные места платят 80% водителей, однако в целом собираемость составляет около 30−40%. Начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева подкрепила заявление Корюкова цифрами. По ее словам, парковочные зоны в городе так и не вышли на самоокупаемость. На их содержание из городского бюджета выделят 54 млн рублей. Система платных парковок появилась в Екатеринбурге около десяти лет назад, но активно штрафовать горожан за неоплату стоянки начали с прошлого года.