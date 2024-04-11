В екатеринбургском зоопарке на свет появились кенгурята

— Потомство подрастает буквально на глазах. Все чаще можно наблюдать как детвора осваивает вольер и даже пытается попробовать «взрослую» пищу. Конечно, они для этого еще слишком малы, но скоро все изменится — как известно, дети быстро растут, — отметили в зоопарке.