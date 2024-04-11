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В екатеринбургском зоопарке на свет появились кенгурята

В зоопарке Екатеринбурга родились два кенгуру Беннетта.

В екатеринбургском зоопарке на свет появились кенгурята Беннетта. Всего малышей родилось двое у мамочек Авроры и Бони. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Родились кенгуру еще в марте. Сейчас они неохотно выходят из маминых сумок. Там им тепло и уютно. Малыши питаются молоком и с интересом разглядывают окружающий их мир.

— Потомство подрастает буквально на глазах. Все чаще можно наблюдать как детвора осваивает вольер и даже пытается попробовать «взрослую» пищу. Конечно, они для этого еще слишком малы, но скоро все изменится — как известно, дети быстро растут, — отметили в зоопарке.

Увидеть детенышей кенгуру могут и посетители. Кенгуру живут на первом этаж павильона «Центральный».

флора и фауна