В екатеринбургском зоопарке на свет появились кенгурята Беннетта. Всего малышей родилось двое у мамочек Авроры и Бони. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Родились кенгуру еще в марте. Сейчас они неохотно выходят из маминых сумок. Там им тепло и уютно. Малыши питаются молоком и с интересом разглядывают окружающий их мир.
— Потомство подрастает буквально на глазах. Все чаще можно наблюдать как детвора осваивает вольер и даже пытается попробовать «взрослую» пищу. Конечно, они для этого еще слишком малы, но скоро все изменится — как известно, дети быстро растут, — отметили в зоопарке.
Увидеть детенышей кенгуру могут и посетители. Кенгуру живут на первом этаж павильона «Центральный».