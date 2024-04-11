Кому-то снова не повезёт и придётся заполнять тару: Где в пригородах Кишинёва не будет воды в четверг, 11 апреля

Поставщик услуги сообщает, что 11 апреля с 09:00 до 16:00 отключения запланированы в Будештах по улицам: А. Лэпушняну, 2/1, M. Маноле, 1, M. Эминеску, 47.
Без воды окажутся и жители коммуны Крузешты: на бул. Штефана чел Маре, 90, Буна Вестире, 8.
В некоторых пригородах столицы не будет воды в четверг, 11 апреля 2024 года.
Поставщик услуги сообщает, что 11 апреля с 09:00 до 16:00 отключения запланированы в Будештах по улицам: А. Лэпушняну, 2/1, M. Маноле, 1, M. Эминеску, 47.
Без воды окажутся и жители коммуны Крузешты: на бул. Штефана чел Маре, 90, Буна Вестире, 8.