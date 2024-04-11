С певцом-самоубийцей Кунгуровым простятся в свердловской церкви

«Прощание с заслуженным артистом России Евгением Кунгуровым состоится 13 апреля в 12:00 в храме Покрова Божией Матери», — рассказали там.
Отметим, что, по данным СМИ, Кунгуров совершил самоубийство, а в таких случаях церковное отпевание возможно лишь в исключительных случаях — как правило, если родственники доказывают, что покойный страдал психическим заболеванием. Настоятель храма, священник Вячеслав Инюшкин не ответил на звонок корреспондента «ФедералПресс», в информационно-издательском отделе Каменской епархии пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Между тем уже сегодня с Кунгуровым простятся его московские поклонники. Церемония состоится в 15:00 на Троекуровском кладбище, пишет ТАСС. После этого тело перевезут в Заречный, где певец будет похоронен.
«ФедералПресс» напоминает, что уроженцу Заречного Евгению Кунгурову было 40 лет. Он предупредил о намерении свести счеты с жизнью свою жену. Спасатели нашли певца уже мертвым.
UPD: Священник Вячеслав Инюшкин сообщил, что на церковное отпевание Кунгурова есть благословение правящего архиерея.
«Есть случаи, когда подтверждается, что есть определенное заболевание. В таких случаях отпевание допускается», — рассказал он.