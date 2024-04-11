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Синоптик Пулин рассказал о надвигающемся в Свердловскую область циклоне Vanessa

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля, УралПолит.Ru. Циклон под названием Vanessa принесет 11 апреля в Свердловскую область тепло. Об этом в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» сообщил синоптик Алексей Пулин.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 82% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: РИА "Новости"

Такое имя циклон получил в европейской классификации. Он движется вдоль арктического побережья. Вплоть до северных регионов России воздушная масса в теплом секторе изначально поступает на территорию европейской части страны. После этого Vanessa доходит до нашей области.

По прогнозам синоптика, 11 апреля в Екатеринбурге будет переменная облачность без существенных осадков с дневной температурой от +11 до +13. 12 апреля ночью будет +8, днем температура повысится до +14. 13 апреля ночью температура составит +6 ночью и +8 днем. Несмотря на потепление, в субботу ожидается −1 ночью и +5 днем. 15 апреля ночью будет −3, днем температура поднимется до +11. 16 апреля будет +5 ночью и +7 днем.