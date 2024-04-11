Синоптик Пулин рассказал о надвигающемся в Свердловскую область циклоне Vanessa

По прогнозам синоптика, 11 апреля в Екатеринбурге будет переменная облачность без существенных осадков с дневной температурой от +11 до +13. 12 апреля ночью будет +8, днем температура повысится до +14. 13 апреля ночью температура составит +6 ночью и +8 днем. Несмотря на потепление, в субботу ожидается −1 ночью и +5 днем. 15 апреля ночью будет −3, днем температура поднимется до +11. 16 апреля будет +5 ночью и +7 днем.