Челябинская полиция устроила облавы на мигрантов на стройках в Чурилово и Шаголе

Сообщается, что выявлено 12 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе семь — за незаконное осуществление трудовой деятельности.
В настоящее время устанавливаются работодатели — им грозит административный штраф до 800 тыс. рублей за каждого нарушителя либо приостановление деятельности до 90 суток.
Также представителями комиссариата вручены повестки тем, кто приобрел российское гражданство и подлежит постановке на воинский учет.
В текущем году в страну гражданской принадлежности уже выслано 393 мигранта, в том числе депортированы 25 из числа тех, что отбыл наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 102 выдворены в форме контролируемого самостоятельного выезда, 266 — в принудительном порядке.
В Центре временного содержания ожидают исполнения решений о депортации и выдворении 171 мигрант.