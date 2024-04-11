Челябинская полиция устроила облавы на мигрантов на стройках в Чурилово и Шаголе

В текущем году в страну гражданской принадлежности уже выслано 393 мигранта, в том числе депортированы 25 из числа тех, что отбыл наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 102 выдворены в форме контролируемого самостоятельного выезда, 266 — в принудительном порядке.