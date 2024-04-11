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Челябинская полиция устроила облавы на мигрантов на стройках в Чурилово и Шаголе

Челябинская полиция устроила облавы на мигрантов на строительных объектах в Чурилово (Тракторозаводский район) и Шаголе (Курчатовский район), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что выявлено 12 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе семь — за незаконное осуществление трудовой деятельности.

В настоящее время устанавливаются работодатели — им грозит административный штраф до 800 тыс. рублей за каждого нарушителя либо приостановление деятельности до 90 суток.

Также представителями комиссариата вручены повестки тем, кто приобрел российское гражданство и подлежит постановке на воинский учет.

В текущем году в страну гражданской принадлежности уже выслано 393 мигранта, в том числе депортированы 25 из числа тех, что отбыл наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 102 выдворены в форме контролируемого самостоятельного выезда, 266 — в принудительном порядке.

В Центре временного содержания ожидают исполнения решений о депортации и выдворении 171 мигрант.

В мероприятиях принимают участие сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из Федеральной службы безопасности, представителями 308 военного следственного отдела СКР и военного комиссариата.

штрафы