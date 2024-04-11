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Ремонт разбитой дороги в Советском районе Челябинска продлится до конца августа

В Челябинске отремонтируют улицу 1-ю Потребительскую.

В Челябинске собираются отремонтировать участок улицы 1-й Потребительской от 2-й Потребительской до Троицкого тракта. Сейчас для работы ищут подрядчика. Ему готовы заплатить до 35,9 млн рублей.

— Общая протяженность хоть и составляет всего 625 метров, но изношенное полотно доставляет много неудобств не только водителям, но и пешеходам, — сообщили в мэрии Челябинска.

Подрядчик обязан будет не только обновить асфальт на проезжей части, но также привести в порядок съезды и тротуар, а заодно заменить бортовые камни. Ремонт необходимо закончить до 20 августа.

строительство