Ремонт разбитой дороги в Советском районе Челябинска продлится до конца августа

В Челябинске собираются отремонтировать участок улицы 1-й Потребительской от 2-й Потребительской до Троицкого тракта. Сейчас для работы ищут подрядчика. Ему готовы заплатить до 35,9 млн рублей.
— Общая протяженность хоть и составляет всего 625 метров, но изношенное полотно доставляет много неудобств не только водителям, но и пешеходам, — сообщили в мэрии Челябинска.
Подрядчик обязан будет не только обновить асфальт на проезжей части, но также привести в порядок съезды и тротуар, а заодно заменить бортовые камни. Ремонт необходимо закончить до 20 августа.