Очереди фур и легковушек на границах Беларуси и стран ЕС сохраняются

По данным ведомства утро четверга, самые большие очереди из грузового автотранспорта — на границе Беларуси с Литвой.
Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» стоит 790 машин, немного больше — 820 — в ПП «Бенякони».
На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина» сейчас находятся 800 большегрузов.
На польском направлении очередей из фур нет.
Ситуация с легковушками
Самая большая очередь из легковых автомобилей на польском направлении: в пункте пропуска «Брест» находится 250 машин.
На границе Беларуси и Литвы также есть скопления легкового транспорта — 120 в «Каменном Логе» и 85 в «Беняконях».
На белорусско-латвийской границе очередей из легковушек не наблюдается.
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года.