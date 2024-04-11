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Очереди фур и легковушек на границах Беларуси и стран ЕС сохраняются

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Более 455 легковых автомобилей и 2410 фур находятся в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства утро четверга, самые большие очереди из грузового автотранспорта — на границе Беларуси с Литвой.

Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» стоит 790 машин, немного больше — 820 — в ПП «Бенякони».

На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина» сейчас находятся 800 большегрузов.

На польском направлении очередей из фур нет.

Ситуация с легковушками

Самая большая очередь из легковых автомобилей на польском направлении: в пункте пропуска «Брест» находится 250 машин.

На границе Беларуси и Литвы также есть скопления легкового транспорта — 120 в «Каменном Логе» и 85 в «Беняконях».

На белорусско-латвийской границе очередей из легковушек не наблюдается.

Закрытие КПП на белорусско-литовской границе

Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).

Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).

В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.

Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года.

ЕС