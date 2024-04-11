Аттракционы и кормление медведей: названа дата открытия сезона в Большереченском зоопарке

В паблике ВКонтакте «Большереченский зоопарк» появилась информация о начале открытия сезона. Официальный деть старта — 28 апреля.
В эту дату гостей ждут следующие развлечения:
настоящая «воздушная» локация удивительнейшей зверушки — Чебурашки (с шарами-апельсинами); импровизированный кабинет доктора Айболита с ручными животными; показательные кормления тигров (12:00), енотов (12:15), барсуков (12:30) и медведей (13:10); волшебное дерево желаний; песни и музыка.
Посетители также смогут поучаствовать в бесплатной лотерее с памятными сувенирами от зоопарка (в 14:00). Кроме того, на территории начнут работать аттракционы и точки питания.
Все локации будут работать с 10:00 до 15:00. Точное расписание мероприятий будет находиться на кассе зоопарка.