Отец троих детей Роман Новиков из Пермского края погиб на СВО

Отец троих детей Роман Новиков из Пермского края погиб на специальной военной операции, сообщает администрация Карагайского муниципального округа.
Боец родился в 1977 году в деревне Перино. После окончания школы он обучался в Зюкайском техникуме. До контракта на военную службу Роман работал сварщиком в агрофирме. У него осталось трое детей.
Мужчина заключил контракт на участие в СВО осенью 2023 года. Он служил стрелком-помощником гранатомётчика.
«Роман был отмечен командованием за образцовое выполнение воинского долга, инициативу в укреплении воинской дисциплины, усердие и старание на благо своего государства, а также за проявление мужества и героизма в ходе проведения СВО», — добавили в администрации округа.
Мужчина погиб 2 марта 2024 года. Прощание с военнослужащим пройдёт 11 апреля.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о других бойцах из Пермского края, с которыми простятся 11 апреля. В Кудымкаре пройдут похороны Михаила Елишина, прослужившего в зоне СВО месяц. В этот же день в последний путь отправят наводчика Владимира Котомина, посмертно награждённого Орденом мужества.