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Отец троих детей Роман Новиков из Пермского края погиб на СВО

Мужчине было 46 лет.

Источник: Администрация Карагайского муниципального округа

Отец троих детей Роман Новиков из Пермского края погиб на специальной военной операции, сообщает администрация Карагайского муниципального округа.

Боец родился в 1977 году в деревне Перино. После окончания школы он обучался в Зюкайском техникуме. До контракта на военную службу Роман работал сварщиком в агрофирме. У него осталось трое детей.

Мужчина заключил контракт на участие в СВО осенью 2023 года. Он служил стрелком-помощником гранатомётчика.

«Роман был отмечен командованием за образцовое выполнение воинского долга, инициативу в укреплении воинской дисциплины, усердие и старание на благо своего государства, а также за проявление мужества и героизма в ходе проведения СВО», — добавили в администрации округа.

Мужчина погиб 2 марта 2024 года. Прощание с военнослужащим пройдёт 11 апреля.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о других бойцах из Пермского края, с которыми простятся 11 апреля. В Кудымкаре пройдут похороны Михаила Елишина, прослужившего в зоне СВО месяц. В этот же день в последний путь отправят наводчика Владимира Котомина, посмертно награждённого Орденом мужества.