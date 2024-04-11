Предупреждение от МЧС Приангарья: мошенники выдают себя за сотрудников надзорных служб

МЧС Иркутской области предупреждает граждан о мошенниках, которые под видом проверки пожарной безопасности, продают огнетушители и извещатели за огромные деньги. Пожилые люди легко ведутся на уловки аферистов из-за эмоциональности и внушаемости. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС Иркутской области.
Аферисты представляются сотрудниками надзорных органов и навязывают людям покупку огнетушителя и извещателя. Граждане описывают действия неизвестных так:
«Предъявляют какие-то “корочки”, настаивают на проверке проводки, электросчетчиков, вытяжек, газового оборудования, балконов. После беглого осмотра предлагают приобрести огнетушители, автономные дымовые пожарные извещатели, оплатить услуги по их установке. Ценник заоблачный — 5−10 тысяч рублей».
МЧС региона напоминает о том, что сотрудники ведомства не занимаются продажей какого-либо оборудования, в том числе противопожарного. Если неизвестные настаивают на приобретении того или иного предмета, обещают предоставить скидку и при этом представляются инспекторами госпожнадзора, то это мошенники. В такой ситуации необходимо связаться с правоохранительными органами.