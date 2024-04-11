Предупреждение от МЧС Приангарья: мошенники выдают себя за сотрудников надзорных служб

МЧС региона напоминает о том, что сотрудники ведомства не занимаются продажей какого-либо оборудования, в том числе противопожарного. Если неизвестные настаивают на приобретении того или иного предмета, обещают предоставить скидку и при этом представляются инспекторами госпожнадзора, то это мошенники. В такой ситуации необходимо связаться с правоохранительными органами.