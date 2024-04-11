От тумана до дождя: прогноз погоды в Приморье на 12 апреля

Утром на побережье сохранятся туман и морось. Во второй половине дня ожидается увеличение облачности, и к вечеру на западе начнется небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +19…+23 ºС, на юге и побережье будет немного прохладнее, от +6 до +14 ºС.