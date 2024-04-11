От тумана до дождя: прогноз погоды в Приморье на 12 апреля

Приморье в пятницу, 12 апреля, атмосферное давление будет падать из-за приближения фронтальных разделов с запада. По данным Примгидромета, в последний рабочий день недели в крае будет облачно и дождливо, сообщает ИА PrimaMedia.
Утром на побережье сохранятся туман и морось. Во второй половине дня ожидается увеличение облачности, и к вечеру на западе начнется небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +19…+23 ºС, на юге и побережье будет немного прохладнее, от +6 до +14 ºС.
Во Владивостоке сегодня преобладает сырая погода с туманом и моросью.
Завтра в краевой столице также будет облачно, утром и ночью — туман и морось. Температура воздуха останется в пределах значений сегодняшнего дня.
Напомним, сегодня, 11 апреля, во Владивостоке ветер юго-восточный, южный умеренный до сильного. Температура воздуха +4…+6°C, в пригороде до +10°C.