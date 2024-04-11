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От тумана до дождя: прогноз погоды в Приморье на 12 апреля

Во Владивостоке будет облачно.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 82% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: PrimaMedia.ru

Приморье в пятницу, 12 апреля, атмосферное давление будет падать из-за приближения фронтальных разделов с запада. По данным Примгидромета, в последний рабочий день недели в крае будет облачно и дождливо, сообщает ИА PrimaMedia.

Утром на побережье сохранятся туман и морось. Во второй половине дня ожидается увеличение облачности, и к вечеру на западе начнется небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +19…+23 ºС, на юге и побережье будет немного прохладнее, от +6 до +14 ºС.

Во Владивостоке сегодня преобладает сырая погода с туманом и моросью.

Завтра в краевой столице также будет облачно, утром и ночью — туман и морось. Температура воздуха останется в пределах значений сегодняшнего дня.

Напомним, сегодня, 11 апреля, во Владивостоке ветер юго-восточный, южный умеренный до сильного. Температура воздуха +4…+6°C, в пригороде до +10°C.