Авиарейс из Перми в Египет задерживается уже сутки

Прилет из Египта в Пермь также задерживается. Самолет изначально должен был вернуться в краевую столицу 11 апреля в 5:20, а прибудет только в 13:30. В пресс-службе аэропорта изданию 59.ru рассказали, что задержка связана с поздним вылетом рейса из Египта. Авиасудно сначала приземлится в Уфе, после чего направится в Пермь. Забрать туристов из Перми и улететь в Шарм-эль-Шейх самолет сразу тоже не может, так как экипажу необходимо отдохнуть.