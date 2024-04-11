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Авиарейс из Перми в Египет задерживается уже сутки

На протяжении суток задерживается авиарейс «Пермь — Шарм-эль-Шейх», свидетельствует табло пермского аэропорта «Большое Савино». Первыми на это обратили внимание в 59.ru.

Источник: Reuters

«Рейс UJ 652 авиакомпании AlMAsria Universal Airlines, запланированный на 11 апреля в 6:45, задерживается. Расчетное время вылета — 12 апреля в 2:30» — зафиксировано на сайте аэропорта.

Прилет из Египта в Пермь также задерживается. Самолет изначально должен был вернуться в краевую столицу 11 апреля в 5:20, а прибудет только в 13:30. В пресс-службе аэропорта изданию 59.ru рассказали, что задержка связана с поздним вылетом рейса из Египта. Авиасудно сначала приземлится в Уфе, после чего направится в Пермь. Забрать туристов из Перми и улететь в Шарм-эль-Шейх самолет сразу тоже не может, так как экипажу необходимо отдохнуть.