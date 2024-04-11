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Две улицы в центре Кишинева перекроют в четверг, 11 апреля: Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт и как автомобилистам не попасть в пробку

Муниципальные службы приносят извинения за временные неудобства.

Источник: Комсомольская правда

11 апреля с 10:00 до 15:00 будет приостановлено движение по улице Алексея Матеевича, на участке между улицами М. Г. Бэнулеску-Бодони и Сф. Цэрий.

В связи с этим троллейбусный маршрут № 3 перенаправят следующим образом: туда: ул. К. Стере, ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. В. Александри и далее по установленному маршруту.

Также с 07:30 до 16:00 будет прекращено движение по улице М. Чеботарь, на участке между ул. Ал. чел Бун и Колумна.

Муниципальные службы приносят извинения за временные неудобства.