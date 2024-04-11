Экспертиза одобрила проект музея под открытым небом в Советске

С проектом «Музей города Советска под открытым небом» муниципалитет выиграл федеральный конкурс по созданию комфортной среды в 2023 году. Согласно концепции, на привокзальной площади намерены замостить новую плитку и установить павильон с кафе и зоной ожидания. Здесь же организуют место отдыха и сделают зелёные «островки» с деревьями и кустарниками. Территорию украсят арт-объектом в виде арок.