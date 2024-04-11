Экспертиза одобрила проект музея под открытым небом в Советске

Экспертиза одобрила проект благоустройства музея под открытым небом в Советске. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.
Проект благоустройства готовила компания «Точка» из Ленинградской области. С ней заключили контракт на 6,8 миллиона рублей. Документацию проверял региональный «Центр проектных экспертиз».
С проектом «Музей города Советска под открытым небом» муниципалитет выиграл федеральный конкурс по созданию комфортной среды в 2023 году. Согласно концепции, на привокзальной площади намерены замостить новую плитку и установить павильон с кафе и зоной ожидания. Здесь же организуют место отдыха и сделают зелёные «островки» с деревьями и кустарниками. Территорию украсят арт-объектом в виде арок.
На Красноармейской отремонтируют тротуары и проложат велосипедную дорожку. На пересечении с улицей Прямой обустроят площадку с навесом, зоной отдыха, качелями и детским батутом.
На городской площади с памятником Ленину также заменят покрытие. На территории появятся павильон с туристической информацией и кафе и место под ярмарку. Вдоль улицы Красноармейской также установят навигационные знаки и уличные витрины с экспонатами из Музея истории быта. Общий бюджет проекта оценивался в 234,6 миллиона рублей.