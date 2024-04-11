Омск окопают от пожаров за 600 тысяч рублей

«Определен подрядчик, который создаст более 26 километров минерализованных полос на пожароопасных территориях города. Победителем торгов стала компания ООО “ГИТАР”. Сумма контракта составила 637 тысяч рублей. Старт непосредственному процессу уже дан. Также приступили к опашке и восстановлению прошлогодних противопожарных “рубежей” бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства», — рассказал глава города.