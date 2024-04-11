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Омск окопают от пожаров за 600 тысяч рублей

Мэр Омска Сергей Шелест заявил в четверг, 11 апреля 2024 года, что в городе стартовала подготовка к пожароопасному сезону.

«Определен подрядчик, который создаст более 26 километров минерализованных полос на пожароопасных территориях города. Победителем торгов стала компания ООО “ГИТАР”. Сумма контракта составила 637 тысяч рублей. Старт непосредственному процессу уже дан. Также приступили к опашке и восстановлению прошлогодних противопожарных “рубежей” бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства», — рассказал глава города.

Сергей Шелест отметил, что попросил подрядчика и УДХБ ускориться, чтобы выполнить максимальные объемы до майских праздников, когда люди начнут активно убирать приусадебные участки и отправятся на пикники.