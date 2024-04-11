Спасатели из Уфы выехали на помощь жителям Оренбуржья

11 спасателей уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России сейчас задействованы в работе на территории поселка Тоцкое Оренбургской области.
Практически круглосуточно они дежурят на машине повышенной проходимости и лодках, проводят мониторинг уровня воды, где это уже возможно, откачивают воду из подвалов, доставляют продукты питания тем, кто отказывается от эвакуации.
Всего с 5 апреля нашими спасателями эвакуированы 150 человек, в том числе 40 детей. Также вывезены из подтопленных территорий несколько десятков домашних животных.
«Работа продолжается. Мы всегда на связи с нашими ребятами», — сообщили в МЧС по РБ.