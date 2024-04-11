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В Казани количество домашних животных достигло 500 тысяч

Численность кошек составила 364 тысячи особей.

Источник: Комсомольская правда

В Казани насчитали почти 500 тысяч домашних животных, а именно 491 тысячу. Соответствующую перепись питомцев провели сотрудники Центра питания и благополучия животных.

Согласно исследованию, казанцы чаще всего заводят кошек. Их численность составила 364 тысячи особей. Это на 21% больше, чем в 2022 году. Почти в два раза меньше насчитывается собак. Этот показатель составит 126 тысяч (+6%).

В целом в России хозяева питомцев становятся все более ответственными в отношении к своим четвероногим друзьям. За три года численность домашних животных выросла на 11%.

Напомним, жители Казани смогут приютить кошку или собаку на специальном фестивале.

флора и фауна