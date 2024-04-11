Процедура прохождения техосмотра изменена в Беларуси

Сейчас для прохождения техосмотра белорусским водителям нужно будет заполнить новые документы — специальное заявление на выдачу разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении. В документе будет указываться полное имя того, кто осуществляет процедуру прохождения техосмотра. Также будут вноситься данные по автомобилю.