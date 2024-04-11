Процедура прохождения техосмотра изменена в Беларуси

В Беларуси скорректирована процедура прохождение государственного техосмотра. Это регламентирует постановление Министерства транспорта и коммуникаций (№ 14 от 1 апреля 2024-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
Сейчас для прохождения техосмотра белорусским водителям нужно будет заполнить новые документы — специальное заявление на выдачу разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении. В документе будет указываться полное имя того, кто осуществляет процедуру прохождения техосмотра. Также будут вноситься данные по автомобилю.
В остальном процедура прохождения техосмотра не изменится, и также нужно будет оплатить услуги диагностической станции и оплаты за допуск.
После выполнения всех процедур при условии исправности транспортного средства, владельцу авто выдадут разрешение на допуск к участию в дорожном движении.
Постановление вступило в силу с момента официального опубликования.