В Волгограде прошли учения МЧС в ТРК «Мармелад»

Сегодня ранним утром волгоградцы наблюдали большое скопление количество пожарной техники и спасателей на парковке и возле торгово-развлекательного комплекса «Мармелад». 11 апреля с 6 до 8 часов утра в Дзержинском районе Волгограда прошли плановые учения. О них заранее предупредили в ГУ МЧС по Волгоградской области.