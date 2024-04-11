В Волгограде прошли учения МЧС в ТРК «Мармелад»

Сегодня ранним утром волгоградцы наблюдали большое скопление количество пожарной техники и спасателей на парковке и возле торгово-развлекательного комплекса «Мармелад». 11 апреля с 6 до 8 часов утра в Дзержинском районе Волгограда прошли плановые учения. О них заранее предупредили в ГУ МЧС по Волгоградской области.
— Спокойствие! Идут пожарно-тактические учения, — предупредили в ведомстве.
На территории ТРК было много пожарной техники. ГУ МЧС по Волгоградской области.
Пожарные развернули штаб и отрабатывали действия во время пожара в крупном торговом центре, в ходе которых эвакуировали находящихся внутри людей. Задействовали в учениях сотни сотрудников МЧС. Поставленные задачи выполнили.
Из здания выводили людей. ГУ МЧС по Волгоградской области.