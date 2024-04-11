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Учителям Башкирии вдвое поднимут оплату за классное руководство

Решение об увеличении вдвое размера ежемесячных выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах в населённых пунктах, где живёт менее 100 тысяч человек, принято по всей стране по поручению президента.

Источник: Башинформ

Необходимые для этого изменения внесены в правила предоставления таких выплат и утверждены постановлениями председателя правительства РФ Михаила Мишустина 10 апреля.

Согласно документам, с 1 марта размер таких ежемесячных выплат увеличен с 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. На эти цели в 2024 году из федерального бюджета будет выделено почти 3 млрд рублей, сообщается на сайте кабмина.

Напомним, что по поручению президента с 1 сентября ежемесячную надбавку в размере 5 тыс. рублей станут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. В общей сложности это коснётся около 37 тысяч сотрудников.

образование