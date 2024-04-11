Учителям Башкирии вдвое поднимут оплату за классное руководство

Необходимые для этого изменения внесены в правила предоставления таких выплат и утверждены постановлениями председателя правительства РФ Михаила Мишустина 10 апреля.
Согласно документам, с 1 марта размер таких ежемесячных выплат увеличен с 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. На эти цели в 2024 году из федерального бюджета будет выделено почти 3 млрд рублей, сообщается на сайте кабмина.
Напомним, что по поручению президента с 1 сентября ежемесячную надбавку в размере 5 тыс. рублей станут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. В общей сложности это коснётся около 37 тысяч сотрудников.