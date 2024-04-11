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Свердловские врачи удалили 5-летней девочке гигантскую опухоль

В Свердловской области врачи спасли пятилетнего ребенка.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Медики удалили девочке гигантскую опухоль. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Хирурги Областной детской клинической больницы Свердловской областной клинической больницы № 1 успешно провели операцию. У ребенка вырезали злокачественную опухоль в печени. Ее диметр достигал 20 сантиметров, а вес двух килограммов.

— Обсуждение данного случая и решение об оперативном вмешательстве было коллегиальным, с участием не только рентгенологов и гастроэнтерологов ОДКБ, но и специалистов СОКБ № 1, — рассказал детский хирург-онколог Областной детской клинической больницы Сергей Тупоногов.

Операция прошла успешно. Сейчас ребенок проходит послеоперационный период. Объем оставшейся печени работает хорошо.

медицина