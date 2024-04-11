Свердловские врачи удалили 5-летней девочке гигантскую опухоль

— Обсуждение данного случая и решение об оперативном вмешательстве было коллегиальным, с участием не только рентгенологов и гастроэнтерологов ОДКБ, но и специалистов СОКБ № 1, — рассказал детский хирург-онколог Областной детской клинической больницы Сергей Тупоногов.