Свердловские врачи удалили 5-летней девочке гигантскую опухоль

Медики удалили девочке гигантскую опухоль. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
Хирурги Областной детской клинической больницы Свердловской областной клинической больницы № 1 успешно провели операцию. У ребенка вырезали злокачественную опухоль в печени. Ее диметр достигал 20 сантиметров, а вес двух килограммов.
— Обсуждение данного случая и решение об оперативном вмешательстве было коллегиальным, с участием не только рентгенологов и гастроэнтерологов ОДКБ, но и специалистов СОКБ № 1, — рассказал детский хирург-онколог Областной детской клинической больницы Сергей Тупоногов.
Операция прошла успешно. Сейчас ребенок проходит послеоперационный период. Объем оставшейся печени работает хорошо.