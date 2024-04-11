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Мемориальную доску погибшему с позывным «Мальта» открыли в Заларинском районе

Андрей Галдукевич был командиром мотострелкового отделения в зоне СВО.

Источник: Соцсети

В Заларинском районе открыли мемориальную доску в память о погибшем в зоне спецоперации земляке Андрее Галдукевиче. Мужчина был командиром мотострелкового отделения в звании старшего сержанта. Его позывной — «Мальта». Боец погиб во время ракетного удара по колонне. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района.

Андрей Галдукевич родился в деревне Сорты в 1974 году. После школы он пошел в армию, служил во внутренних войсках в Красноярском крае. После служил в милиции, был в командировке в Чечне. После ухода из милиции был начальником службы безопасности в Сортовском колхозе. В 2003 году переехал в село Мальта Усольского района, где прожил с семьей 18 лет. Также мужчина работал в службе безопасности в Ангарске.

Боец героически погиб 10 ноября 2023 года при переброске войск с одного места на другое. Мужчину похоронили в Усолье-Сибирском.

Андрея Галдукевича наградили орденом Мужества посмертно.

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