Мемориальную доску погибшему с позывным «Мальта» открыли в Заларинском районе

В Заларинском районе открыли мемориальную доску в память о погибшем в зоне спецоперации земляке Андрее Галдукевиче. Мужчина был командиром мотострелкового отделения в звании старшего сержанта. Его позывной — «Мальта». Боец погиб во время ракетного удара по колонне. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района.
Андрей Галдукевич родился в деревне Сорты в 1974 году. После школы он пошел в армию, служил во внутренних войсках в Красноярском крае. После служил в милиции, был в командировке в Чечне. После ухода из милиции был начальником службы безопасности в Сортовском колхозе. В 2003 году переехал в село Мальта Усольского района, где прожил с семьей 18 лет. Также мужчина работал в службе безопасности в Ангарске.
Боец героически погиб 10 ноября 2023 года при переброске войск с одного места на другое. Мужчину похоронили в Усолье-Сибирском.
Андрея Галдукевича наградили орденом Мужества посмертно.