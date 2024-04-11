Мемориальную доску погибшему с позывным «Мальта» открыли в Заларинском районе

Андрей Галдукевич родился в деревне Сорты в 1974 году. После школы он пошел в армию, служил во внутренних войсках в Красноярском крае. После служил в милиции, был в командировке в Чечне. После ухода из милиции был начальником службы безопасности в Сортовском колхозе. В 2003 году переехал в село Мальта Усольского района, где прожил с семьей 18 лет. Также мужчина работал в службе безопасности в Ангарске.