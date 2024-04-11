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В Свердловской области с 12 апреля введут особый противопожарный режим

Действие особого противопожарного режима в Свердловской области начнется с 12 апреля, сообщил департамент информационной политики региона. В районах Северного управленческого округа его введут с 19 апреля.

Источник: Коммерсантъ

Решение о введении режима было принято на сегодняшнем заседании областного правительства. В период его действия запрещено:

разводить костры;

использовать открытый огонь, в том числе в металлических емкостях и мангалах (кроме точек питания на массовых на массовых мероприятиях);

  • жечь мусор и сухую траву;
  • вести пожароопасные работы;
  • устраивать туристические стоянке вне специальных мест.

Пожарные части переведены на усиленный вариант несения службы, над лесами круглосуточно ведется патруль лесничествами и Уральской авиабазой.

Напомним, 5 апреля на Среднем Урале ввели ограничения в связи с наступлением пожароопасного сезона. Ограничения не предполагают запрета на посещение леса, но в них нельзя разводить огонь.

пожары