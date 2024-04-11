В Свердловской области с 12 апреля введут особый противопожарный режим

Решение о введении режима было принято на сегодняшнем заседании областного правительства. В период его действия запрещено:
разводить костры;
использовать открытый огонь, в том числе в металлических емкостях и мангалах (кроме точек питания на массовых на массовых мероприятиях);
- жечь мусор и сухую траву;
- вести пожароопасные работы;
- устраивать туристические стоянке вне специальных мест.
Пожарные части переведены на усиленный вариант несения службы, над лесами круглосуточно ведется патруль лесничествами и Уральской авиабазой.
Напомним, 5 апреля на Среднем Урале ввели ограничения в связи с наступлением пожароопасного сезона. Ограничения не предполагают запрета на посещение леса, но в них нельзя разводить огонь.