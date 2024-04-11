Более 5 тыс. велосипедов появятся в прокате в Москве до конца апреля

«Москвичи все чаще выбирают велосипед для поездок по городу. Уже в конце апреля в городском прокате станут доступны не только электровелосипеды 2.0, но и станционные велосипеды. Продолжаем развивать сервис и расширять географию системы аренды, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.