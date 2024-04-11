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Более 5 тыс. велосипедов появятся в прокате в Москве до конца апреля

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Станционные велосипеды городского проката начали устанавливать в Москве. До конца апреля для аренды станут доступны свыше 5 тыс. велосипедов, об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

Источник: Reuters

«Москвичи все чаще выбирают велосипед для поездок по городу. Уже в конце апреля в городском прокате станут доступны не только электровелосипеды 2.0, но и станционные велосипеды. Продолжаем развивать сервис и расширять географию системы аренды, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В департаменте рассказали, что в Москве уже начали устанавливать станционные велосипеды городского проката. В конце апреля в прокате станут доступны более 5 тыс. механических велосипедов и электровелосипедов.

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