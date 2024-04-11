Бронируют Владивосток, а едут в Хабаровск: внутренний турпоток в ДФО нарастает

По итогам 2023 года во Владивостоке на 26% увеличивался объем бронирования номеров гостиниц и апартаментов, в то время как Хабаровск нарастил количество поездок туристов на 17%. Такие данные обозначила маркетолог Национальной сети бронирования «Броневик» на международной выставке-форуме индустрии гостеприимства HОRECA EAST 2024 во Владивостоке 10 апреля. Основные тренды, появившиеся в 2020 году, — «взрывное» увеличение внутреннего туризма — продолжают нарастать и в 2023 году, сообщает ИА PrimaMedia.
Аналитики Национальной сети бронирования «Броневик» подвели итоги 2023 года по развитию внутреннего туризма, основываясь на собственных исследованиях и данных партнеров. Были определены важнейшие тренды отрасли.
Основной тренд 2023 года — продолжение колоссального роста внутреннего туризма. Если в 2019 году доля путешествий внутри страны составляла чуть более половины, то в 2023 году уже 94% занимает внутренний туризм.
На Дальнем Востоке, как и во всей России, количество путешествий выросло на 10%. Среди самых быстрорастущих регионов по привлечению туристов Хабаровский край, Амурская область и Приморье.
Слайд доклада «Внутренний туризм в России — цифры и тренды». Фото: ИА PrimaMedia.
Слайд доклада «Внутренний туризм в России — цифры и тренды». Фото: ИА PrimaMedia.
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Средняя длительность путешествий (в среднегодовом исчислении) на Дальнем Востоке в 2023 году составила 5 суток, что больше, чем в среднем по стране — 4 суток. При этом в Приморском крае длительность путешествия составляла в среднем 6 суток, а на Камчатку туристы в среднем отправлялись на 7 суток.
— Я первый раз во Владивостоке, и я могу понять, почему такое количество людей сюда едут и почему дольше здесь задерживаются. Действительно, это невероятно красивый город,
— заметила Анна Лихоманова, маркетолог по работе с отелями Национальной системы бронирования «Броневик».
Самыми активными туристами стали люди в возрасте от 35 до 44 лет. У большинства путешественников доход не превысил 45 тысяч рублей на одного человека.
— Несмотря на то, что, как правило, именно женщина является идейным вдохновителем, организатором и арт-директором, тем не менее, гендерный баланс путешественников практически соблюдён. Путешествовали в 2023 году мужчины и женщины в равной степени,
— заметила маркетолог.
Еще 2023 год был ознаменован таким трендом, как увеличение средней глубины бронирования. По всей стране средняя глубина бронирования увеличилась на 27%, а на Дальнем Востоке глубина бронирования увеличилась на 21,4%.
В среднем на 6% увеличились расходы путешественников по Дальнему Востоку, так же как и по всей стране. В целом по России наблюдался рост показателей по прожитым ночам, по доходам, по совершенным бронированиям на 30%. На Дальнем Востоке рост этих показателей оказался скромнее — всего 20%.