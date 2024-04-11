Бронируют Владивосток, а едут в Хабаровск: внутренний турпоток в ДФО нарастает

По итогам 2023 года во Владивостоке на 26% увеличивался объем бронирования номеров гостиниц и апартаментов, в то время как Хабаровск нарастил количество поездок туристов на 17%. Такие данные обозначила маркетолог Национальной сети бронирования «Броневик» на международной выставке-форуме индустрии гостеприимства HОRECA EAST 2024 во Владивостоке 10 апреля. Основные тренды, появившиеся в 2020 году, — «взрывное» увеличение внутреннего туризма — продолжают нарастать и в 2023 году, сообщает ИА PrimaMedia.