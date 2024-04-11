В Хабаровском крае апрель удивляет самыми необычными температурами

По народному календарю 12 апреля отмечают день Иоанна Лествичника. На Руси было принято в этот день выпекать из теста «лесенки» — для будущего восхождения на небо. Печенье украшали двенадцатью полосками теста, чтобы узор напоминал лестницу. Затем его освящали в церкви, после угощали родных и соседей, а также нищих и странников.