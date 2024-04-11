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В Хабаровском крае апрель удивляет самыми необычными температурами

К концу недели они станут ещё выше.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 82% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: Хабаровский край сегодня

Апрель нынче непривычно теплый. Подумать только, еще и не середина месяца, а температуры уже летние! Конечно, они переменчивы, не останутся надолго, но ведь случились же в Хабаровском крае, а потому будем радоваться солнцу!

В Хабаровске 12 апреля днем +19…+21 градус, ночью уже тоже положительные температуры +3…+5. В Вяземском в светлое время суток +20…+22 градуса, в темное +4…+6, в Бикине в послеобеденное время те же +20…+22 градуса, ночью +3…+5 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» сегодня" со ссылкой на Дальневосточное УГМС.

Тепло, которое окутало юг края, продвинулось и на севере. Представить только, в селе имени Полины Осипенко днем +14…+16 градусов, ночью еще −3…-5, в Комсомольске-на-Амуре днем +16…+18 ночью +1…-1. В Чегдомыне дневной фон такой же +16…+18 градусов, ночной −3…-5.

В Троицком ночью небольшой дождь, в послеобеденное время воздух прогреется до +17…+19 градусов, на рассвете до +2…+4 градусов. В Советской Гавани днем +10…+12, ночью +2…+4 градуса. В Чумикане днем + 9…+11, ночью 0…+2 градуса. В Николаевске-на-Амуре днем +9…+11 градусов, ночью −1…-3, в Аяне дневной фон температур +2…+4 градуса, ночной −5…-7 градусов. В Охотске еще прохладнее, днем +1…+3 градуса, ночью −8…-10 градусов.

По народному календарю 12 апреля отмечают день Иоанна Лествичника. На Руси было принято в этот день выпекать из теста «лесенки» — для будущего восхождения на небо. Печенье украшали двенадцатью полосками теста, чтобы узор напоминал лестницу. Затем его освящали в церкви, после угощали родных и соседей, а также нищих и странников.