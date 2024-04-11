Хабаровчанину, пострадавшему от собак, сделали операцию

Хабаровчанин, которого изуродовала стая собак, успешно прооперировали. Напомним, ему была необходима пластическая операция на ухе. В результате нападения злобной стаи, молодой человек почти лишился ушной раковины. Рана постоянно болела, более того, были опасения, что отстутствие уха скажется на слухе. Для дальнейшей эффективной реабилитации молодому человеку была необходима пластическая операция. Однако подобная «процедура» стоит денег, которых у пострадавшего не было. Силами общественников была собрана некоторая сумма, ее и пустили на оплату операции. В больнице, в которой взялись за работу, сделали пациенту приличную скидку в 50% и провели операцию не на одном ухе, а прооперировали оба, сообщает ИА AmurMedia.
— Первоначально мы рассчитывали, что за 21 тысячу Владимиру прооперируют одно ухо, однако администрация Железнодорожной больницы пошла нам навстречу и провели операцию на обоих ушах и сделали скидку в 50%. Подобные операции могут стоить и 50 тысяч рублей. Для Владимира данная операция стоила всего 15 тысяч рублей. В дальнейшем Владимиру предстоит еще одна операция на голове. И для сбора будем взаимодействовать со всеми, кто может помочь. Пока официальных сборов денег никто не ведет, — отметил общественник Андрей Никонов.
Про то, как прошла операция и какие трудности были в процессе работы, рассказал хирург Ж/Д больницы Михаил Добротворский.
16:08
Владимир вышел из больницы в конце марта. И все это время он занимается восстановлением своего здоровья. Силами общественников также была собрана сумма на покупку необходимых лекарств. Помимо операции на ухо Владимиру потребуются еще несколько операций, которые должны минимизировать последствия от нападения собак. Деньги на данные операции также собираются силами общественников. Сейчас остается серьезное повреждение кожи на голове, псы молодому человеку практически сняли скальп.
Напомним, что нападение на хабаровчанина произошло рано утром. 14 февраля в Хабаровске на улице Комсомольская, в районе дома № 8, на мужчину напала свора псов. Молодой человек, спасаясь бегством, пробежал приличное расстояние в сторону берега Амура. Стая собак настигла его уже на льду. Крики пострадавшего услышал местный житель, находившийся в доме неподалеку, он прогнал псов и вызвал скорую помощь. Тогда парня увезли в ККБ № 2, где его перевели в реанимацию.