Хабаровчанину, пострадавшему от собак, сделали операцию

Хабаровчанин, которого изуродовала стая собак, успешно прооперировали. Напомним, ему была необходима пластическая операция на ухе. В результате нападения злобной стаи, молодой человек почти лишился ушной раковины. Рана постоянно болела, более того, были опасения, что отстутствие уха скажется на слухе. Для дальнейшей эффективной реабилитации молодому человеку была необходима пластическая операция. Однако подобная «процедура» стоит денег, которых у пострадавшего не было. Силами общественников была собрана некоторая сумма, ее и пустили на оплату операции. В больнице, в которой взялись за работу, сделали пациенту приличную скидку в 50% и провели операцию не на одном ухе, а прооперировали оба, сообщает ИА AmurMedia.