Подземный пешеходный переход на Ереванской улице достроят в этом году

В Царицыне на две трети выполнены работы по созданию подземного пешеходного перехода в районе пересечения Каспийской и Ереванской улиц. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Пешеходный переход готов более чем на 70 процентов. По проекту в нем будет три лестничных схода, лифты и пандус для удобства маломобильных граждан. Сейчас ведутся монолитные работы по созданию одной из лестниц и гидроизоляция двух секций тоннельной части под железнодорожными путями», — отметил Андрей Бочкарев.