В МЧС Башкирии рассказали о состоянии Павловской ГЭС

Напомним, в Башкирии объявлен сбор средств для помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье — по поручению Главы РБ Радия Хабирова туда доставлено более 80 тонн питьевой воды и более 3 тысяч гигиенических средств для пострадавших от стихии.