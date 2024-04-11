В МЧС Башкирии рассказали о состоянии Павловской ГЭС

По данным специалиста, состояние железобетонных конструкций объекта опасений не вызывает — осенью прошлого года плотину ГЭС обследовали при помощи водолазов, а в минувшем марте организовали дополнительные работы для повышения ее надежности и продления срока службы.
«Жители республики могут быть спокойны — все находится под контролем, с напором большой воды Павловская ГЭС справится».
Ранее «Башинформ» передавал, что на контроле в регионе остаются 33 случая подтоплений в 19 городах и районах.
Напомним, в Башкирии объявлен сбор средств для помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье — по поручению Главы РБ Радия Хабирова туда доставлено более 80 тонн питьевой воды и более 3 тысяч гигиенических средств для пострадавших от стихии.