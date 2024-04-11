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В МЧС Башкирии рассказали о состоянии Павловской ГЭС

Сотрудник МЧС по Башкирии Алина Кудряшова в программе «Салям» на БСТ из Центра управления республикой сообщила о готовности Павловского водохранилища к весеннему половодью.

Источник: Башинформ

По данным специалиста, состояние железобетонных конструкций объекта опасений не вызывает — осенью прошлого года плотину ГЭС обследовали при помощи водолазов, а в минувшем марте организовали дополнительные работы для повышения ее надежности и продления срока службы.

«Жители республики могут быть спокойны — все находится под контролем, с напором большой воды Павловская ГЭС справится».

заверила эксперт

Ранее «Башинформ» передавал, что на контроле в регионе остаются 33 случая подтоплений в 19 городах и районах.

Напомним, в Башкирии объявлен сбор средств для помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье — по поручению Главы РБ Радия Хабирова туда доставлено более 80 тонн питьевой воды и более 3 тысяч гигиенических средств для пострадавших от стихии.

МЧС