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В Анжеро-Судженске простятся с погибшим в самолёте из-за жары мужчиной

Уроженец Кузбасса летел в Красноярск из Таиланда.

Завтра, 12 апреля, в Анжеро-Судженске простятся с Сергеем Напалковым, который умер из-за духоты в самолёте Бангкок — Красноярск. Ему было 57 лет.

Как сообщает krsk.aif.ru, тело туриста из Красноярска, который погиб в Таиланде 29 марта, 10 апреля привезли в Россию. Сейчас жена усопшего находится в Кемерове и готовится к похоронам. Мужчина погиб в тайской больнице спустя трое суток после того, как впал в кому на борту самолёта. Вылет задержали, и пассажиры провели в душном лайнере четыре часа.

Выпускать из салона людей начали, когда многим стало плохо. Сергей впал в кому. Сначала тайским медикам удалось реанимировать мужчину, но в итоге его не смогли спасти, а женщине в больнице выставили счёт около 5 млн рублей. Страховщики и авиакомпания помогли его погасить лишь после огласки в СМИ и возбуждения уголовного дела.