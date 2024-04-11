В Анжеро-Судженске простятся с погибшим в самолёте из-за жары мужчиной

Завтра, 12 апреля, в Анжеро-Судженске простятся с Сергеем Напалковым, который умер из-за духоты в самолёте Бангкок — Красноярск. Ему было 57 лет.
Как сообщает krsk.aif.ru, тело туриста из Красноярска, который погиб в Таиланде 29 марта, 10 апреля привезли в Россию. Сейчас жена усопшего находится в Кемерове и готовится к похоронам. Мужчина погиб в тайской больнице спустя трое суток после того, как впал в кому на борту самолёта. Вылет задержали, и пассажиры провели в душном лайнере четыре часа.
Выпускать из салона людей начали, когда многим стало плохо. Сергей впал в кому. Сначала тайским медикам удалось реанимировать мужчину, но в итоге его не смогли спасти, а женщине в больнице выставили счёт около 5 млн рублей. Страховщики и авиакомпания помогли его погасить лишь после огласки в СМИ и возбуждения уголовного дела.