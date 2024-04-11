В Анжеро-Судженске простятся с погибшим в самолёте из-за жары мужчиной

Как сообщает krsk.aif.ru, тело туриста из Красноярска, который погиб в Таиланде 29 марта, 10 апреля привезли в Россию. Сейчас жена усопшего находится в Кемерове и готовится к похоронам. Мужчина погиб в тайской больнице спустя трое суток после того, как впал в кому на борту самолёта. Вылет задержали, и пассажиры провели в душном лайнере четыре часа.