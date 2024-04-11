Из Пермского края выдворили больше сотни нелегальных мигрантов

В ведомстве добавили, что сотрудники отдела спецназначения ГУФССП России по Пермскому краю сопроводили нелегальных мигрантов до пунктов пропуска через российскую границу и передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ. В течение ближайших пяти лет уроженцы этих стран не смогут попасть в РФ, а в их паспортах будет стоять соответствующий штамп.