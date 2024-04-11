Из Пермского края выдворили больше сотни нелегальных мигрантов

«Больше всего выдворенных — это граждане Узбекистана (43 человека). Второе место в данном списке занимают уроженцы Таджикистана (29 человек). Также незаконно находились на территории региона выходцы из других стран ближнего зарубежья — Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Казахстана», — рассказали в управления ФССП по Пермскому краю.
Кроме того, на историческую родину отправили и одного уроженца Афганистана.
Высланные из Прикамья мигранты жили и работали без документов, которые подтверждали бы их право на пребывание и трудоустройство в России.
Суды Прикамья признали их виновными по ст. 18.8 КоАП РФ — «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». После решения судов нарушителей оштрафовали и выдворили за пределы России.
В ведомстве добавили, что сотрудники отдела спецназначения ГУФССП России по Пермскому краю сопроводили нелегальных мигрантов до пунктов пропуска через российскую границу и передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ. В течение ближайших пяти лет уроженцы этих стран не смогут попасть в РФ, а в их паспортах будет стоять соответствующий штамп.
Как ранее писал «ФедералПресс», в 2024 году вырастет стоимость трудового патента для иностранцев, работающих в Пермском крае. Такое решение утвердил региональный парламент.