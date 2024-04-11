Мэрия Красноярска рассказала о популярности транспортных карт в виде брелоков

«Брелок компактный, его можно крепить на ключи, сумки и рюкзаки. Транспортную карту в виде брелока можно приобрести в киосках Роспечать. Его стоимость — 200 рублей. Пополнение баланса осуществляется в отделениях Почтовой связи, в терминалах “Платежка” и отделениях “Телекомсервиса”», — отметили в мэрии.
В администрации напомнили, что транспортная карта такого формата ничем не отличается от стандартной. Ей можно без проблем оплатить проезд в любом виде общественного транспорта, где можно рассчитаться по транспортной карте.
Напомним, необычные проездные появились в Красноярске в 2019 году.