Новосибирский аэропорт Толмачево заработал за год почти 10 млрд рублей

Новосибирский аэропорт Толмачево в 2023 году заработал 9,8 млрд рублей. Показатель вырос на 32%.
Информация опубликована на портале «Контур. Фокус». Чистая прибыль воздушной гавани по итогам прошлого года составила 3,6 млрд рублей. Рост составил 18%. Оба показателя стали рекордными для аэропорта.
Рост выручки и прибыли связан с увеличением пассажиропотока. В 2023 году аэропорт Толмачево принял или отправил 9 млн человек. Рост по отношению к 2022 составил почти 20%.
Как отметили в компании, причиной стало открытие нового терминала. Кроме того, увеличилось число направлений.