В Хабаровске почтили память жертв фашистских лагерей

Монумент находится на территории храма Святителя Иннокентия Иркутского. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, среди участников события были представители правительства Хабаровского края, Закдумы региона, Хабаровского краевого отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, Хабаровского краевого совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Присоединились к событию представители молодежных организаций края, школьники.
Напомним, 11 апреля в 1945 голу произошло интернациональное восстание, поднятое в 1945 году узниками Бухенвальда. В этот день каждый год чествуют тех, кто смог выжить в застенках концлагерей. Таких людей в регионе насчитывается 59. Им полагаются меры социальной поддержки, установленные для участников войны, а имеющим инвалидность — льготы, установленные для инвалидов войны, в том числе компенсация расходов на оплату ЖКУ в размере 50 процентов, обеспечение протезами, ежегодные выплаты ко Дню Победы.