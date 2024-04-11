В Хабаровске почтили память жертв фашистских лагерей

Напомним, 11 апреля в 1945 голу произошло интернациональное восстание, поднятое в 1945 году узниками Бухенвальда. В этот день каждый год чествуют тех, кто смог выжить в застенках концлагерей. Таких людей в регионе насчитывается 59. Им полагаются меры социальной поддержки, установленные для участников войны, а имеющим инвалидность — льготы, установленные для инвалидов войны, в том числе компенсация расходов на оплату ЖКУ в размере 50 процентов, обеспечение протезами, ежегодные выплаты ко Дню Победы.