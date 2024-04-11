Парки Краснодара обработают от клещей

Специалисты будут обрабатывать участки в безветренную сухую погоду после 23:00. Во время работ краснодарцев и гостей города просят не посещать территории. Это, в частности, парки Городской Сад, Солнечный Остров, Чистяковская Роща, Рождественский, Старая Кубань и им. 30-летия Победы.
Завершить обработку территорий планируют до 21 апреля.
«Мы не используем средства, представляющие опасность для людей и животных. Так что посещать наши аллеи и аттракционы можно уже на следующий день после проведения обработки», — отметил директор МБУК «Краснодарские парки» Кирилл Клодт.
Время проведения работ в каждом парке будут публиковать на сайте «Краснодарских парков». Кроме того, информацию разместят на информационных стендах на территориях и в соцсетях.