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Парки Краснодара обработают от клещей

Парки Краснодара обработают от клещей. Работы начнут 15 апреля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты будут обрабатывать участки в безветренную сухую погоду после 23:00. Во время работ краснодарцев и гостей города просят не посещать территории. Это, в частности, парки Городской Сад, Солнечный Остров, Чистяковская Роща, Рождественский, Старая Кубань и им. 30-летия Победы.

Завершить обработку территорий планируют до 21 апреля.

«Мы не используем средства, представляющие опасность для людей и животных. Так что посещать наши аллеи и аттракционы можно уже на следующий день после проведения обработки», — отметил директор МБУК «Краснодарские парки» Кирилл Клодт.

Время проведения работ в каждом парке будут публиковать на сайте «Краснодарских парков». Кроме того, информацию разместят на информационных стендах на территориях и в соцсетях.

экология