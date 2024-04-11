В Калининградской области назначаются дополнительные «дачные» поезда

С 15 апреля 2024 года Калининградская железная дорога вводит дополнительные «дачные» поезда, которые будут курсировать с Южного вокзала на Мамоновском, Багратионовском, Балтийском и Черняховском направлениях.
В частности, с 15 апреля на направлении Калининград — Мамоново назначаются два пригородных поезда по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Время отправления с Южного вокзала — в 10:25, в обратном направлении из Мамоново — в 16:10. Поезд № 6308, ранее отправлявшийся со станции Мамоново в 16:20, отменяется.
На направлении Калининград — Багратионовск также по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням вводятся два пригородных поезда. Время отправления с Южного вокзала — в 8:10, из Багратионовска — в 18:35. Пригородный поезд № 6315, курсирующий со станции Багратионовск в 14:14, отменяется.
С 16 апреля на направлении Калининград — Балтийск назначаются четыре дополнительных пригородных поезда. Время оправления с Южного вокзала в 8:10 и 13:05. Из Балтийска в областной центр — в 9:51 и 16:20. Поезда будут курсировать по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и праздничным дням.
На направлении Калининград — Черняховск назначается пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 8:45. Обратно из Черняховска в Калининград — в 13:05. Поезд будет курсировать по вторникам, четвергам, субботам и праздничным дням.