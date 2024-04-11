В Калининградской области назначаются дополнительные «дачные» поезда

В частности, с 15 апреля на направлении Калининград — Мамоново назначаются два пригородных поезда по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Время отправления с Южного вокзала — в 10:25, в обратном направлении из Мамоново — в 16:10. Поезд № 6308, ранее отправлявшийся со станции Мамоново в 16:20, отменяется.