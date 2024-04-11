Улететь в Тюмень можно будет из нижегородского аэропорта

Авиакомпания Red Wings приступила к выполнению рейсов в Тюмень из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова.
Полеты в апреле и мае будут выполняться один раз в неделю по средам. Вылеты из Нижнего Новгорода в 13:55, прибытие в Тюмень в 17:50. Обратно отправление из аэропорта Рощино в 18:35, прибытие в Нижний Новгород в 18:40. Время указано местное для каждого аэропорта.
С июня улететь в Тюмень и обратно можно будет дважды в неделю — планируется добавление еще одной частоты по воскресеньям.
Тюмень стала пятым направлением вылетов из Нижнего Новгорода для авиакомпании Red Wings. В настоящее время она выполняет прямые регулярные рейсы в Екатеринбург, Самару, Ереван и Челябинск.