На зарядку, мастер-классы и огненное шоу приглашают в выходные волгоградцев

Праздник ЗОЖа запланирован в предстоящие выходные в волгоградском ЦПКиО. Утро субботы, 13 апреля начнется с разминки в 10.00. Желающим принять участие нужно будет принести с собой коврик для йоги. В 11.00 начнется субботник, после которого для детей организуют игры, танцы и мастер-класс. В 14.00 у озера черепах малышей будут развлекать аниматоры. В 15.00 на главной сцене парка начнется концерт, а в «Подворье» — конкурс рисунков.
В 17.00 напротив «Свадебной карусели» прозвучит живая музыка. В 18.00 на главной сцене выступят молодой артист Дмитрий Доценко и группа «Антигерой». На этом вечер завершится, а утро следующего дня начнется в парке в 11.00 с урока доброты на аллее напротив озера с черепахами — ребят встретят лисы из зооцентра «Дино».
В 13.00 на главной сцене стартует танцевальный марафон, напротив пройдут мастер-классы по гвоздестоянию, йоге и литотерапии. В 14.00 начнутся «Веселые старты», в 17.00 на баскетбольной площадке организуют тренировку по боксу — тем, кто захочет в ней поучаствовать, желательно иметь экипировку. Завершится праздник ЗОЖа огненным шоу в 18.30 у главной сцены. В «Подворье» все выходные с 13.00 дети смогут заняться настольными играми.