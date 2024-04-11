На зарядку, мастер-классы и огненное шоу приглашают в выходные волгоградцев

Праздник ЗОЖа запланирован в предстоящие выходные в волгоградском ЦПКиО. Утро субботы, 13 апреля начнется с разминки в 10.00. Желающим принять участие нужно будет принести с собой коврик для йоги. В 11.00 начнется субботник, после которого для детей организуют игры, танцы и мастер-класс. В 14.00 у озера черепах малышей будут развлекать аниматоры. В 15.00 на главной сцене парка начнется концерт, а в «Подворье» — конкурс рисунков.