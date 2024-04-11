В Ростове на три месяца ограничат движение машин ограничат в Нахичевани

В Нахичевани Ростова-на-Дону больше чем на три месяца ограничат движение транспорта по 20-й Линии. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.
— С 15 апреля по 31 июля 2024 года будет ограничен проезд по 20-й Линии на участке от Мурлычева до Ченцова, — говорится в сообщении.
Сложности с проездом ожидаются в период работ на коммуникациях водопроводной сети.
Добавим, также в Ростове-на-Дону на два месяца (с 17 апреля по 17 июня 2024 года) частично перекроют дорогу на Шаумяна от переулка Халтуринского до Шаумяна, 36.