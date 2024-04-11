С 12 апреля в Волгограде пустят дачные автобусные маршруты

Расписание автобуса № 56э «Завод “Ермана” — с.о. “Лесник”: по средам от Ермана — в 7.00*, 9.50, 15.00 и 17.50; с дач — в 8.30, 11.10, 16.20* и 19.10 (*рейсы с заездом в СНТ “Солнечная поляна”); по пятницам от Ермана — в 7.00, 9.40, 15.00 и 17.40; обратно — в 8.20, 11.00, 16.20 и 19.00; в выходные от Ермана — в 6.00, 7.00, 8.40, 9.40, 15.00, 16.00 и 17.40; обратно — 7.20, 8.20, 10.00, 11.00, 16.20, 17.20 и 19.00.