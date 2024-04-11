С 12 апреля в Волгограде пустят дачные автобусные маршруты

В Волгограде с 12 апреля 2024 года пустят городские дачные автобусы. Обслуживать сезонные маршруты будет муниципальное предприятие «ВПАТП № 7». Расписание дачных автобусов Волгограда сообщили в горадминистрации.
— На всех направлениях будет задействовано свыше 15 единиц подвижного состава, — отметили в мэрии.
В апреле 2024 года автобусы № 7, № 32, № 45, № 48, № 50, № 56, № 58, № 60 и № 99 будут ходить по средам, пятницам и в выходные дни. Автобусы № 53 и № 57 повезут дачников на их фазенды по средам, суббота м и воскресеньям. Автобус № 54 пока будет работать лишь в выходные и праздничные дни.
Схемы движения по всем 12 дачным маршрутам Волгограда останутся неизменными и привычными для садоводов и огородников.
«На всех маршрутах для пассажиров продолжат действовать льготные и общегражданские проездные, транспортная карта “Волна”, также оплатить проезд можно будет наличными средствами», — рассказали в мэрии.
Расписание городских дачных автобусов Волгограда на апрель 2024 года.
Расписание автобуса № 7 «ул. 39-й Гвардейской — “Дачи “Металлург”: по ср., пт., сб. и вс. от 39-й Гвардейской — в 6.45, 7.55, 9.05, 10.45, 12.05, 16.10, 17.20; обратно — в 7.25, 8.35, 9.45, 11.25, 12.45, 15.40, 16.50 и 18.00.
Расписание автобуса № 32 «Судоверфь — СНТ “Татьянка”: по ср., пт., сб. и вс. от Судоверфи — в 6.00, 6.48, 7.36, 8.24, 9.12, 10.00, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.30, 16.18, 17.06 и 17.54; от Нефтяника — в 6.35, 7.23, 8.11, 8.59, 9.47, 10.35. 12.05, 13.05, 13.50, 14.50, 16.05, 16.53, 17.41 и 18.29; обратно от Татьянки — в 6.48, 7.36, 8.24, 9.12, 10.00, 10.48, 12.18, 13.18, 14.03, 15.03, 16.18, 17.06, 17.54 и 18.42; от Нефтяника — в 6.58, 7.46, 8.34, 9.22, 10.10, 10.58, 12.28, 13.28, 14.13, 15.13, 16.28, 17.16, 18.04 и 18.52.
Расписание автобуса № 45 «Руднева — Дачи “Кировец”: по средам и пятницам от Руднева — в 7.00, 8.04, 9.08, 10.12, 11.16, 15.19, 16.23 и 17.27; обратно — в 7.32, 8.36, 9.40, 10.44, 11.48, 15.51, 16.55 и 17.59; в выходные от Руднева — в 7.00, 8.04, 9.08, 10.12, 11.16, 15.19, 16.23 и 17.27; обратно — в 7.32, 8.36, 9.40, 10.44, 11.48, 15.51, 16.55, 17.59.
Расписание автобуса № 48 «ВГТЗ — Дачи»: по ср., пт., сб. и вс. от ВГТЗ — в 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 и 18.00; с дач — в 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 и 18.30.
Расписание автобуса № 50э «Обувная фабрика» — с.о. «Автотранспортник»: в ср. и пт. От Обувной фабрики — в 7.00, 8.15, 9.30, 10.45, 14.30, 15.45 и 17.00, обратно — в 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 15.45, 17.00 и 18.15; в выходные от Обувной фабрики — в 7.00, 7.38, 8.16, 8.53, 9.30, 10.08, 10.46, 11.23, 13.25, 14.03, 14.41, 15.18, 15.55, 16.33 и 17.11; с дач — 8.15, 8.53, 9.31, 10.08, 10.45, 11.23, 12.01, 12.38, 14.40, 15.18, 15.56, 16.33, 17.10, 17.48, 18.26.
Расписание автобуса № 53 «ж/д вокзал — с.о. “Орошенец”: в ср., сб. и вс. от вокзала — в 6.30, 8.50 и 16.00, обратно — 7.40, 10.00 и 17.10.
Расписание автобуса № 54э «ж/д вокзал — с.о. “Слава”: в выходные от вокзала — в 7.00* и 16.30, обратно — в 8.30 и 18.00* (с заездом в СНТ “Солнечная поляна”).
Расписание автобуса № 56э «Завод “Ермана” — с.о. “Лесник”: по средам от Ермана — в 7.00*, 9.50, 15.00 и 17.50; с дач — в 8.30, 11.10, 16.20* и 19.10 (*рейсы с заездом в СНТ “Солнечная поляна”); по пятницам от Ермана — в 7.00, 9.40, 15.00 и 17.40; обратно — в 8.20, 11.00, 16.20 и 19.00; в выходные от Ермана — в 6.00, 7.00, 8.40, 9.40, 15.00, 16.00 и 17.40; обратно — 7.20, 8.20, 10.00, 11.00, 16.20, 17.20 и 19.00.
Расписание автобуса № 57 «Школа № 33» — с.о. «Шельф»: в ср., сб. и вс. на дачи — в 6.45, 9.25 и 15.15, обратно — 8.05, 10.45 и 16.35.
Расписание автобуса № 58э «Завод “Петрова” — с.о. “Здоровье”: по средам и пятницам — от Завода Петрова в 7.00, 9.00, 14.00 и 16.00; обратно — в 8.00, 10.00, 15.00 и 17.00; в выходные от Завода Петрова — в 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00 и 17.00; обратно — 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00 и 18.00.
Расписание автобуса № 60 «Тулака — с.о. “Спутник”: по средам и пятницам от Тулака — в 7.00, 9.30, 14.00 и 16.30; обратно — в 8.15, 10.45, 15.15 и 17.45. в выходные от Тулака — в 7.00, 8.15, 9.30, 10.45, 14.00, 15.15 и 16.30; обратно — в 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 15.15, 16.30 и 17.45.
Расписание автобуса № 99 «ВГТЗ — “Дамба”: по ср., пт., сб. и вс. от ВГТЗ — в в 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 и 18.00; с дач — в 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 и 18.30.
Справки о движении автобусов можно получить в диспетчерской по телефону 88442−23−31−60.