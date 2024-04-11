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Кардиохирурги провели уникальную операцию 71-летнему калининградцу

Ему диагностировали тяжёлую форму митральной недостаточности.

Источник: Новый Калининград

Впервые в Калининградской области протезировали митральный клапан через мини-доступ к грудной клетке. Об этом сообщил калининградский кардиоцентр на своей странице «ВКонтакте».

71-летнему жителю Полесска врачи диагностировали тяжёлую форму митральной недостаточности. «Клапан сердца практически перестал выполнять свою функцию. Операция на сердце была жизненно необходима. Специалисты кардиоцентра приняли решение применить мини-инвазивную методику и провести вмешательство через небольшой разрез», — указано в сообщении.

По словам главного врача Федерального Центра высоких медицинских технологий Юрия Шнейдера, такие операции проводятся обычно традиционным открытым способом. В сообщении также отмечается, что это одна из самых сложных операций на сердце: «Причем в условиях ограниченного хирургического поля. Подвластна только “асам” кардиохирургии. Для пациента же мини-разрез означает меньший объем хирургической травмы, меньшую выраженность болевого синдрома, более короткий восстановительный период».

Операция прошла успешно. Мужчина готовится к выписке.

медицина