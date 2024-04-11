Кардиохирурги провели уникальную операцию 71-летнему калининградцу

По словам главного врача Федерального Центра высоких медицинских технологий Юрия Шнейдера, такие операции проводятся обычно традиционным открытым способом. В сообщении также отмечается, что это одна из самых сложных операций на сердце: «Причем в условиях ограниченного хирургического поля. Подвластна только “асам” кардиохирургии. Для пациента же мини-разрез означает меньший объем хирургической травмы, меньшую выраженность болевого синдрома, более короткий восстановительный период».