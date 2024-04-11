Праздник космонавтики состоится в Хабаровском крае 12 апреля

В Хабаровском крае на этой неделе проводятся различные мероприятия, посвященные Дню космонавтики, сообщает пресс-служба администрации края.
В рамках празднования 63-летия первого полета человека в космос организованы выставки, спектакли и занятия для детей.
12 апреля, в День космонавтики, жители Хабаровского края приглашаются принять участие во Всероссийском космическом диктанте. Организатором мероприятия выступает портал КосмосВсеобуч.рф при поддержке государственной корпорации «Роскосмос». В этом году диктант будет посвящен Году семьи.
Также можно посетить выставку о Юрии Гагарине в музее имени Н. И. Гродекова, фотовыставку и интерактивное мероприятие в Краевом дворце дружбы «Русь», а также спектакль и виниловый вечер в Хабаровском краевом театре драмы.
В других районах края также проводятся тематические мероприятия, такие как мастер-классы, квесты и игры.