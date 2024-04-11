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Праздник космонавтики состоится в Хабаровском крае 12 апреля

В День космонавтики хабаровчан ждут выставки, космический диктант и развлечения для детей и взрослых.

Источник: Пресс-служба мэрии Хабаровска

В Хабаровском крае на этой неделе проводятся различные мероприятия, посвященные Дню космонавтики, сообщает пресс-служба администрации края.

В рамках празднования 63-летия первого полета человека в космос организованы выставки, спектакли и занятия для детей.

12 апреля, в День космонавтики, жители Хабаровского края приглашаются принять участие во Всероссийском космическом диктанте. Организатором мероприятия выступает портал КосмосВсеобуч.рф при поддержке государственной корпорации «Роскосмос». В этом году диктант будет посвящен Году семьи.

Также можно посетить выставку о Юрии Гагарине в музее имени Н. И. Гродекова, фотовыставку и интерактивное мероприятие в Краевом дворце дружбы «Русь», а также спектакль и виниловый вечер в Хабаровском краевом театре драмы.

В других районах края также проводятся тематические мероприятия, такие как мастер-классы, квесты и игры.

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