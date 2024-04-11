Праздник космонавтики состоится в Хабаровском крае 12 апреля

Также можно посетить выставку о Юрии Гагарине в музее имени Н. И. Гродекова, фотовыставку и интерактивное мероприятие в Краевом дворце дружбы «Русь», а также спектакль и виниловый вечер в Хабаровском краевом театре драмы.